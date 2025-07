Tempo lettura: 2 minuti

CHIANCIANO TERME – Un convitto collegato all’Istituto scolastico alberghiero Pellegrino Artusi di Chianciano Terme progettato in modo da tener conto dei fabbisogni e delle esigenze qualitative e quantitative degli studenti e come luogo dove sviluppare opportunità di apprendimento, formazione sia scolastica che relazionale, crescita personale, strettamente legata agli spazi scolastici esistenti, compresa la palestra in fase di costruzione – per un importo di 1 mln 887 euro – all’interno dell’area di pertinenza della scuola.

Con questi obiettivi Provincia di Siena, Comune di Chianciano Terme, Ufficio scolastico regionale della Toscana e Istituto scolastico alberghiero Pellegrino Artusi hanno sottoscritto un protocollo d’intesa. L’obiettivo è quello di attivare una strategia condivisa di rilancio dell’Istituto, per non perdere esperienze e competenze che hanno reso attrattiva negli anni la scuola, e per contribuire alla rivitalizzazione del territorio e più in generale a migliorare l’offerta formativa nel contesto territoriale della Val di Chiana Senese.

“Del convitto a servizio dell’istituto Artusi – sottolinea la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti – se ne parla da anni, ma non si è mai realizzata una vera e propria progettualità. Con questo accordo condividiamo ufficialmente l’obiettivo e diamo il via a uno studio fondamentale per qualsiasi ricerca di finanziamento successivo”. L’accordo è stato sottoscritto nei giorni scorsi dalla Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti, dalla Sindaca di Chianciano Terme Grazia Torelli, dalla dirigente provinciale dell’ufficio scolastico Renata Mentasti e dalla dirigente scolastica del Pellegrino Artusi Calogera Oddo.

“L’istituto Artusi – aggiunge la Sindaca di Chianciano Terme Grazia Torelli – rappresenta un riferimento professionale per il nostro territorio. Oggi che i trend iniziano a registrare delle sofferenze in termini di iscrizioni, quella dell’housing student rappresenta sicuramente una risposta nell’ottica di un’offerta formativa sempre più attrattiva nella direzione delle esigenze di accoglienza degli studenti”.

Secondo quanto previsto dall’accordo, il Comune di Chianciano Terme si impegna a individuare la zona più adatta alla collocazione del convitto all’interno degli spazi dell’Agenda Urbana in via di definizione. L’ufficio scolastico si impegna a richiedere al Ministero Istruzione e Merito una volta definito e realizzato il progetto, il personale necessario per il suo funzionamento sulla base delle richieste ricevute da parte dell’istituto; la Provincia di Siena si impegna a collaborare con il Comune per la definizione della localizzazione dell’opera e a predisporre uno studio di fattibilità così come a cercare di reperire risorse tramite appositi progetti per la realizzazione dell’opera e per la sua manutenzione. L’istituto, infine, si impegna a fare una preventiva previsione di iscrizioni per i prossimi 5-6 anni sulla base dei sondaggi del bacino d’utenza e del numero degli studenti fuori sede che potrebbero usufruire del convitto; a presentare la proposta in occasione della programmazione della rete scolastica e a richiedere al Ministero il personale necessario per il suo funzionamento sulla base delle iscrizioni ricevute. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal protocollo, è stato costituito un gruppo di coordinamento sotto la responsabilità della Provincia di Siena. Il protocollo ha durata triennale.