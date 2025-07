Tempo lettura: < 1 minuto

FIGLINE VALDARNO – Un uomo di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver percosso violentemente il proprio cane, un bassotto, causandogli gravi traumi su tutto il corpo.

L’aggressione nella notte

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’episodio si è verificato nel cuore della notte all’interno dell’abitazione dell’uomo, dove si trovavano anche la fidanzata e un amico. In preda a una forte agitazione e senza apparenti motivi, il 30enne di Figline Valdarno (Firenze) avrebbe aggredito brutalmente l’animale. Provvidenziale l’intervento dei due presenti, che sono riusciti a sottrarre il cane alle violenze, portandolo fuori casa e allertando immediatamente i carabinieri e i soccorsi veterinari.

Le condizioni del cane e l’intervento delle autorità

Il bassotto, gravemente ferito, è stato affidato alle cure dell’Enpa Valdarno di Cavriglia (Arezzo) e trasportato d’urgenza in un ambulatorio veterinario della zona. Le sue condizioni restano gravi e la prognosi è riservata. Terminato il percorso di cura, l’animale sarà preso in carico dal Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Denuncia e ricovero per il responsabile

L’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica al momento dei fatti, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (Firenze) per accertamenti. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per maltrattamento di animali, reato per il quale rischia pesanti conseguenze penali.

L’episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione tra i cittadini e le associazioni animaliste della zona, che chiedono giustizia e maggiore tutela per gli animali vittime di violenza.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita