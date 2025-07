Tempo lettura: 2 minuti

SOVICILLE (SI) – Otto appuntamenti d’autore tra musica, danza e poesia per accendere l’estate di Sovicille.

Sono gli appuntamenti di Sovicille d’Estate 2025, cartellone di eventi a cura di Comune di Sovicille e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che dall’11 luglio al 6 settembre animeranno alcuni tra i luoghi più suggestivi e iconici del territorio.

Il via venerdì 11 luglio (ore 19) alla pieve di Ponte allo Spino con l’Accademia Musicale Chigiana e il concerto degli allievi Chigiani, martedì 15 luglio nel chiostro di Torri il concerto dei maestri Chigiani. Il Quintetto di Ottoni dell’Ort, Trio jazz – per una produzione Fondazione Ort – regalerà invece, venerdì 18 luglio in piazza ad Ancaiano, un omaggio al grande Pino Daniele…storia e poesia di un mascalzone latino con Nadyne Rush alla voce, arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio.

Protagonista di Sovicille d’Estate sarà il Castello di Montarrenti che ospiterà sabato 26 luglio Giulio Stracciati Quartet, scritto e diretto da Giulio Stracciati con Giovanni Benvenuti al sax, Giulio Stracciati alla chitarra, Marco benedetti al basso e Paolo Corsi alla batteria. L’attesa sarà poi tutta per mercoledì 30 luglio, quando, nel Castello di Montarrenti, salirà sul palco Ginevra Di Marco con Tutti in piedi.

Ginevra Di Marco propone un concerto dinamico e coinvolgente, senza posti assegnati, per vivere la musica in movimento e vicinanza con il pubblico. Il repertorio attraversa i suoi 30 anni di carriera, dai CSI ai progetti più recenti, includendo canti popolari da tutto il mondo, brani dedicati a temi sociali come lavoro, emigrazione, condizione femminile e sostenibilità ambientale. Tra questi, omaggi a Mercedes Sosa (La Rubia canta la Negra), Luigi Tenco (Quello che conta) e canzoni tratte da L’anima della Terra vista dalle Stelle, spettacolo con Margherita Hack.

Un viaggio musicale ricco di scambi umani e artistici che celebra la tradizione e l’universalità della musica. Ad accompagnarla Francesco Magnelli al piano, Andrea Salvadori alle chitarre, Pino Gulli alla batteria. L’estate prosegue sabato 2 agosto, sempre al Castello di Montarrenti, con Poplove spettacolo per la coreografia di Francesca Selva. Progetto per un attore e 5 danzatori; la ricerca coreografica di Francesca Selva esplora ancora il senso di fragilità dell’esistenza e dell’inquietudine della società contemporanea.

Una visione insolita questa volta dove l’azione scenica svela un finale inaspettato quanto grottesco. Ultimi due appuntamenti il Now Music Festival in programma dal 20 al 24 agosto nella Pieve di Ponte allo Spino a cura dell’Associazione culturale Bluering-Improvisers e finale con la Notte della Poesia (Castello di Montarrenti) sabato 6 settembre a cura dell’Associazione Idilio Dell’Era.

Orario inizio spettacoli ore 21.15. Biglietti: Tutti in piedi posto unico 10 euro, Pino Daniele, Giulio Stracciati, Poplove posto unico 5 euro. Info Comune di Sovicille Settore persona e società 320 – 4317200 – 329 2606971. Il cartellone ha il sostegno di Banca Centro Toscana Umbria, Acea, Unicoop Firenze, Terrecablate, AdF.