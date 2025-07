Tempo lettura: 2 minuti

LUCCA – Il Comune di Lucca interviene con decisione contro il fenomeno dei cosiddetti “buttadentro”, ovvero quelle persone che, all’esterno di bar e ristoranti, fermano i passanti con insistenza per convincerli a entrare nei locali.

Una pratica che, secondo l’amministrazione, sta crescendo nel centro storico e rischia di compromettere il decoro urbano e la qualità dell’esperienza cittadina.

L’ordinanza, firmata dal sindaco Mario Pardini e dall’assessore al commercio e decoro urbano Paola Granucci, vieta ogni forma di promozione molesta o insistente da parte di esercenti e loro incaricati. L’obiettivo dichiarato è “proteggere il decoro, la vivibilità urbana e garantire una fruizione serena, libera e autonoma del centro storico, saldamente ancorato al suo patrimonio archeologico, artistico e culturale”.

“Lucca è una città dalla forte identità storica, artistica e turistica, e deve essere vissuta con rispetto e stile. La nostra ordinanza non limita l’attività commerciale, ma tutela la bellezza urbana e salvaguarda l’esperienza autentica di cittadini e visitatori”, hanno dichiarato Pardini e Granucci. “Promuovere i propri servizi è legittimo, ma farlo con modi invasivi, insistenti o scorretti non è compatibile con l’immagine che vogliamo preservare per la nostra città”.

L’amministrazione auspica un centro storico sempre più ordinato ed elegante, coerente con la vocazione culturale di Lucca, dove chi visita o vive la città possa godere della libertà di scelta senza pressioni indesiderate.

Sanzioni severe per i trasgressori

L’ordinanza prevede sanzioni pecuniarie per chi viola le nuove regole. Nei casi di recidiva, sono previste misure ancora più rigide: la decadenza della concessione di suolo pubblico e la sospensione dell’attività fino a tre giorni. L’applicazione delle sanzioni sarà affidata alla polizia municipale, alla questura e alle forze dell’ordine.

Il provvedimento, sottolinea il Comune, “rafforza l’impegno verso un’accoglienza di qualità e un decoro urbano autentico”, a tutela sia dei residenti che dei numerosi visitatori che ogni anno scelgono Lucca come meta turistica.

