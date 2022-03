LUCCA – La Lega di Serie A ha un nuovo presidente. E’ Lorenzo Casini, professore di Diritto amministrativo alla Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Un incarico che dà lustro anche alla scuola, con il direttore Rocco De Nicola, che ha voluto complimentarsi con il docente: “Mi congratulo con il professor Lorenzo Casini, già capo di gabinetto del Mibact, per il prestigioso incarico ricevuto, una nomina che è motivo di orgoglio per la Scuola IMT e che conferma l’alto profilo scientifico ed istituzionale dei suoi docenti. Un incarico che è un ulteriore riconoscimento del valore del professor Casini, cui faccio i migliori auguri di buon lavoro”.

Casini è stato eletto alla quarta votazione, ottenendo 11 voti su 20, mentre le schede bianche sono state 8. In lizza c’erano anche Andrea Abodi, presidente dell’Istituto Credito Sportivo e già numero uno della Lega Serie B, l’economista Lorenzo Bini Smaghi e Mauro Masi, ex direttore generale della Rai e attuale presidente di Consap.

“Buon lavoro al neoeletto presidente Lorenzo Casini – ha affermato il presidente federale Pasquale Gravina -. Gli auguro di ricompattare in tempi brevi la Lega Serie A e di esprimere una leadership in grado di rappresentare al meglio, in un’ottica di sistema, gli interessi dei club del massimo campionato”.