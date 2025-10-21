Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Una scena decisamente insolita è avvenuta questa mattina in viale D’Annunzio a Pisa, dove un emù, grande uccello australiano simile allo struzzo, ha deciso di farsi una passeggiata per vedere le bellezze della strada che ispirò il Vate.

L’insolito avvenimento è stato notato da una donna che stava percorrendo la strada in auto e che, con prontezza, ha avvisato le Guardie Zoofile del Nogra e la Polizia Municipale di Pisa.

Nel giro di pochi minuti, gli agenti sono intervenuti per allontanare il curioso visitatore dalla carreggiata, evitando così il rischio di incidenti: un animale di quasi due metri d’altezza, capace di correre fino a 48 chilometri orari, non è esattamente il compagno di strada ideale.

Al momento il volatile è stato messo in sicurezza e non risultano feriti. Restano da chiarire le modalità della sua “fuga”. Nel frattempo, Pisa può aggiungere un nuovo episodio alla lista delle sue curiosità: per chi pensava che fossero i fiorentini diretti verso il mare fossero la principale sciagura del trafficatissimo viale che diventa inagibile in estate, adesso passano in seconda posizione, dietro a un emù.