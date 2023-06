LIVORNO – Ci potrebbe essere una terza commissione d’inchiesta sulla strage del Moby Prince. L’occasione per rilanciare la proposta è la presentazione del libro “I segreti del Moby Prince”.

“Rappresenta un grande atto di valore civile sulla tragedia che il 10 aprile del ‘91 ha tolto la vita a 140 persone. Un volume che documenta i soccorsi mancati, le strategie sbagliate, le grandi opacità, le contraddizioni nella catena di comando”, ha detto la deputata Dem, Irene Manzi.

“Questa seconda edizione del volume – ha sottolineato Marco Simiani, parlamentare del Pd – ha potuto tenere conto del grande lavoro svolto dalla prima commissione parlamentare d’inchiesta presieduta dal collega Lai in Senato e dalla seconda presieduta da Romano alla Camera. Questa storia va ora riscritta con un nuovo finale corretto e giusto, che dia risposta alle tante domande restate in questi anni inevase. Dobbiamo ringraziare le famiglie delle vittime che hanno lavorato, con sacrificio umano e anche economico, per acquisire perizie e documentazione che sono state utili ad avvicinarci alla verità”.