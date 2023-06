PRATO – Le somme si tireranno giovedì, quando l’assemblea dei soci di Estra si riunirà un’altra volta. Quattro dei cinque consiglieri sarebbero stati indicati.

Mancherebbe solo il componente senese, indicato da Intesa, che possiede il 25% della società energetica. La presidenza andrà a Francesco Macrì (nella quota di Arezzo), mentre l’amministratore delegato sarà Nicola Ciolini, che ha lasciato la presidenza di Alia. La vicepresidenza andrà a un rappresentante di Siena. In prima fila ci sarebbe Lorenzo De Martino. Quella parte si dovrebbe prendere anche il presidente del Collegio sindacale. Gira il nome di Marco Turchi, in corsa anche per la vicepresidenza.

L’assemblea andrebbe fatto dei passi in avanti anche sulla multiutility, in quando il direttore generale di Estra (che è posseduta al 39,5% da Alia, capofila del progetto) sarà Andrea Irace, appena nominato ad della multiservizi.