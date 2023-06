FIRENZE – Gli iscritti chiedono le primarie per il Pd in vista delle elezioni per il sindaco di Firenze.

In una lettera si sottolinea la necessità che “la selezione della candidatura alle amministrative debba avvenire con primarie in un confronto vero tra più proposte, anche da parte di più esponenti Pd, accogliendo quindi tutte le disponibilità che si manifesteranno in tal senso”. Tra i firmatari figurano Beppe Matulli, Andrea Barducci, Eros Cruccolini, Antonio Natali, Alessandro Martini.

Nella missiva, indirizzata al segretario cittadino Andrea Ceccarelli, a tutti gli iscritti del partito e per conoscenza alla segretaria metropolitana Monica Marini e al segretario regionale Emiliano Fossi, si ricorda che “da quando esiste il Pd a Firenze la scelta del candidato a sindaco avviene con primarie di coalizioni aperte a più candidati Pd” come “nel 2009” o a “primarie di partito” come nel 2014. Per questo “ci rivolgiamo al segretario cittadino e con lui a tutti gli iscritti affinché anche questa volta il percorso verso le prossime amministrative di Firenze possa partire dal confronto con primarie di partito (o di coalizione ma con più candidati Pd) aperte alla cittadinanza”.