SIENA – “Creazione di un Osservatorio stabile per monitorare passo dopo passo l’andamento strutturale ed economico del lavoro sul territorio provinciale. Questa è la strada da seguire a cui non siamo disposti a rinunciare per il bene dei lavoratori e del tessuto economico sociale senese”.

E’ la proposta che la Cisl Siena rilancia alla vigilia della terza edizione dell’Open Day “Cittadini d’Europa. Partecipazione e lavoro per scrivere il nostro futuro” in programma venerdì 11 ottobre dalle ore 9.30 al Tartarugone di piazza del Mercato a Siena.

“Nel nostro territorio – sottolinea il segretario generale Riccardo Pucci – sono a rischio oltre mille lavoratori e le loro famiglie. Beko, Paycare, le pelletterie in Amiata, Avicoop, sono solo alcune delle vertenze di cui come sindacato ci siamo fatti e ci facciamo carico. Imprese che prima investono e poi lasciano i lavoratori allo sbando rischiando di innescare una vera e propria una bomba sociale. Questo come Cisl Siena non permetteremo che accada. Le vertenze aperte hanno bisogno di un interessamento anche nazionale ed internazionale. Le istituzioni cittadine si stanno già muovendo e noi siamo da molto tempo pronti a dare il nostro contributo”.

L’Open Day Cisl sarà momento di confronto e approfondimento e vedrà la partecipazione, dopo i saluti istituzionali e la relazione del segretario generale Riccardo Pucci, gli interventi degli europarlamentari Francesco Torselli e Camilla Laureti, la relazione di Claudia Faleri ordinario di diritto del lavoro dell’Università degli studi di Siena delegato del Rettore al placement e di Marco Cilento responsabile politiche istituzionali Ces. Le conclusioni saranno affidate a Mattia Pirulli reggente Usr Cisl regionale segretario confederale nazionale Cisl. “La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per costruire un’Europa che non solo offre opportunità di lavoro, ma promuove anche la coesione sociale e il benessere collettivo. Ognuno di noi ha un ruolo cruciale nel plasmare il futuro europeo. È essenziale continuare a dialogare, a condividere idee e a impegnarci nelle nostre comunità. La nostra forza risiede nella diversità delle esperienze e nelle sinergie che possiamo creare insieme” aggiunge ancora Pucci.

Ma l’Open Day sarà anche l’occasione per presentare il bando di concorso “La mia Europa ideale: giovani e diritti in Europa” premio per le scuole David Sassoli, giornalista e politico indimenticato per l’Italia e per l’Europa. Un progetto che nasce dalla volontà di mettere in evidenza il legame tra i giovani e l’Europa, un continente ricco di storia, diversità e cultura. “Viviamo in un’epoca in cui i giovani sono chiamati a essere protagonisti attivi nel costruire il proprio futuro e quello dell’Europa. L’Europa ha bisogno di nuove idee, di visioni fresche, e di un forte senso di appartenenza. Ecco perché abbiamo deciso di promuovere questo concorso, affinchè i ragazzi possano esprimere le proprie opinioni e la propria creatività riguardo al tema della cultura Europea” aggiunge la segretaria Benedetta Elia.

Il concorso è aperto a tutte le classi 4^ delle scuole di istruzione secondaria della provincia di Siena ed è previsto che i progetti possano assumere diverse forme: saggi, opere artistiche, video e molto altro. Il bando dai prossimi giorni sarà veicolato tramite le segreterie scolastiche e le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno individuare un docente di riferimento che supporterà gli studenti coinvolti nell’elaborazione del progetto; individuare massimo 3 studenti nella classe scelta per l’elaborazione del progetto; effettuare l’iscrizione entro il giorno 31 marzo 2025.

I progetti saranno valutati da una commissione istituita all’interno della Cisl di Siena, attingendo anche a professionisti esterni seguendo criteri di coerenza dell’elaborato con il tema del bando di concorso, capacità di espressione tecnico artistica, capacità di trasmissione del messaggio sociale, attinenza con i temi di carattere sociale, economico, partecipativi e di inclusione.