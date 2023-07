ROSIGNANO MARITTIMO (LI) – Sarà una giornata tra video e danza la 4/a di Inequilibrio Fesival, manifestazione dedicata al panorama contemporaneo di teatro, danza e performance a cura di Fondazione Armunia, per il primo anno con la direzione artistica esclusiva di Angela Fumarola, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Rosignano Marittimo.

Sabato 1 luglio tra gli ospiti il celebre danzatore e coreografo francese Olivier Dubois – già segnalato dal magazine Dance Europe come uno dei migliori ballerini al mondo – con la performance “Pour sortir au jour – My body of coming forth by day”, un solo intimo che esplora la recessione della memoria del corpo e la sua abilità nel dirci la storia della sua arte, uno spettacolo sulla rinascita e sul viaggio tra frammenti di danza provenienti dai sessanta show a cui l’artista ha preso parte nel tempo (ore 22.00, Arena Castello Pasquini, Castiglioncello); Rita Frongia, che presenterà in prima nazionale il nuovo lavoro “Star”, una fusione tra corpo, parola e silenzio per indagare la possibilità di “essere umani molto da vicino”, in uno sconfinamento e permeabilità tra forme d’arte differenti con la danzatrice Teri Weikel e la produzione di Artisti Drama aps (ore 19.00, Teatro Nardini di Rosignano Marittimo); Ilenia Romano con “Vacuum – la conquista del vuoto”, studio coreografico su Elena di Troia, donna “irregolare”, contraddittoria e moderna coprodotto PinDoc e Umbria Danza Festival: un’ode a chi non si sente mai a casa, un viaggio tra iconografie del femminile sacro, del bestiale, del mondo greco, immagini che si animano e dialogano in un paesaggio quasi onirico, un moto di ricerca, così antico quanto attuale, di autoliberazione da sé stessi (ore 20.30, Anfiteatro Giuliano Scabia, Castello Pasquini, Castiglioncello).

Da non perdere alle ore 10.00 presso l’Auditorium del Castello Pasquini (piazza della Vittoria 1) “Tuttoteatro Teaser Video – lo spettacolo dal vivo incontra l’audiovisivo”, appuntamento che inaugurerà la nuova sezione del festival dedicata al video come innesto di linguaggio cinematografico e spettacolo del vivo. La mattinata sarà dedicata al Premio Miglior Teaser di Tuttoteatro.com, in occasione del ventennale della rivista, per offrire ad artisti e videomaker un’occasione di incontro per approfondire la tematica del teaser e la sua distribuzione come strumento promozionale. Il video sarà ancora protagonista alle 17.00 all’Auditorium Danesin di Rosignano Marittimo (via Torrione) con “Questa volta è morto male”, inedito gioco da palcoscenico con l’attore Claudio Morganti e il e critico Attilio Scarpellini che introdurrà il video del giornalista Renzo Trotta “Il sogno di un destino – come muoiono gli attori”, quest’ultimo un’indagine del divertimento che gli attori provano quando muoiono in scena o sullo schermo, e che gli spettatori condividono guardandoli morire e i drammaturghi e i registi decidendo di ucciderli nei modi più fantasiosi. “Il sogno di un destino” interroga gli sguardi, i volti, i corpi degli attori, in un centinaio di sequenze fra le più famose e più segrete della storia del cinema.

Alle 19.00 presso le sale del Castello Pasquini (piazza della Vittoria 1) in replica di “Circe”, una produzione Fondazione Armunia di e con Ilaria Drago. In scena l’incontro con un sapiente femminile liberato da stereotipi che risorge da ceneri di infinite narrazioni distorte e riunisce tutte le donne senza più confini, cucendo un filo rosso tra gli echi della Sardegna, i gesti delle donne iraniane, le madri di Plaza De Mayo, le bambine in fondo al mare.

Info e ingressi: www.armunia.eu