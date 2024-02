FIRENZE – C’è una presunta rivendicazione di Hamas per l’attentato al consolato Usa di Firenze. Un video in lingua araba, sottotitolato in italiano dove comparirebbe anche la dicitura Hamas, è stato spedito alla sede Rai di Firenze.

Il video è sarebbe già stato esaminato dal procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale antimafia Luca Tescaroli e dal sostituto procuratore Lorenzo Gestri, che hanno aperto un’inchiesta per l’ipotesi di reato di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Nella prima parte del filmato si vede il consolato americano, nella seconda i titoli dei giornali che hanno dato spazio all’attentato, mentre nella terza c’è un uomo vestito come combattente di Hamas che spiega che per ogni palestinese ucciso nasce un combattente e che la metà degli obiettivi da colpire non sono israeliani e americani, lasciando intendere che colpiranno obiettivi meramente italiani.

“Dopo mesi di preparazione sono iniziate le nostre operazioni in Europa, a partire dall’Italia-si sente dire nel video-. È già decisa la lista dei primi 50 obiettivi sionisti in Italia da colpire”. Poi il video prosegue mostrando le immagini di siti che riportano la notizia dell’attacco al consolato e viene sottolineato: “Si è conclusa la prima operazione di avvertimento che dà il via al resto delle operazioni”.