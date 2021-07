di Marco Buselli

VOLTERRA – La Corale Giacomo Puccini, storica istituzione di Volterra e del territorio, nasce a nuova vita. Ad un anno e mezzo di fermo, dovuto alle restrizioni Covid, si era aggiunta per l’associazione la perdita della storica sede.

La Corale, che l’anno prossimo compirà sessanta anni, dopo una lunga e difficile ricerca, è arrivata a concludere positivamente il proprio percorso per una sede. Si tratta, come fa sapere la stessa Corale Giacomo Puccini, dello splendido e prestigioso contesto di Villa Giardino, proprietà dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona Santa Chiara. L’associazione ringrazia il presidente uscente, Roberto Cavicchioli, nonché Giovanni Manghetti e Giorgio Ghionzoli, quest’ultimo purtroppo recentemente scomparso, entrambe ex presidenti della Cassa di Risparmio di Volterra.

Il nuovo organigramma

L’assemblea per il rinnovo del Consiglio della Corale si è svolta nella nuova sede, il 4 giugno scorso, con un direttivo che adesso vede al timone come presidente Paola Mocerino, assieme alla vice presidente Michela Trafeli, il maestro Michele Bracciali, segretaria Alessandra Ribechini, tesoriere Lucia Spinelli, consiglieri Angela Giustarini, Paola Raffaelli, Giovanna Sale, Luciano Fusaioli, Giorgio Romagnoli. L’associazionismo è ancora vivo a Volterra e la ripartenza, con entusiasmo e nuove energie, della Corale Giacomo Puccini, ne è una interessante testimonianza.