VOLTERRA – Entrano nel vivo i cantieri che porteranno alla costruzione di una nuova Rems (residenza esecutiva per le misure di sicurezza per pazienti psichiatrici autori di reato) a Volterra (Pisa), città che dal 2015 ospita, come capofila in Toscana prima della realizzazione della Rems a Empoli, la struttura nata dalla dismissione degli ex Opg.

Il progetto che vedrà la luce a Volterra dopo anni di gestazione, vale quasi 10 milioni di euro e sarà scandito da fasi propedeutiche: intanto la demolizione di un padiglione, il ‘Livi’, che faceva parte del complesso dell’ex ospedale psichiatrico. L’abbattimento della struttura (che si trova all’ingresso dell’ospedale di Volterra) è prevista a partire dalla prossima settimana. Verrà rasa al suolo, partendo dalla sommità, una volumetria pari a 10 mila mq. Serviranno circa dieci giorni per completare le operazioni di smantellamento del vecchio reparto manicomiale: qui nascerà il nuovo parcheggio dell’ospedale di Volterra, costruito su tre piani con 200 posti auto (i cantieri per la realizzazione del parcheggio multipiano dureranno circa un anno), mentre l’attuale zona sosta dell’ospedale di Volterra sarà la base di realizzazione della nuova Rems, con 40 posti letto e una struttura pensata ad hoc per i percorsi di riabilitazione dei pazienti psichiatrici autori di reato. Il progetto della nuova Rems entro l’anno entrerà nella fase definitiva, anche se per la posa della prima pietra ci sarà ancora da attendere. In soldoni, sarà una struttura più amplia, con la possibilità di ospitare dieci pazienti in più, blindata ma senza impattare con l’ambiente circostante. Sarà una delle prime Rems in Italia ad essere costruita ex novo e non riconvertendo spazi già esistenti.

Come cambia la viabilità

Intanto, a partire da lunedì 18 ottobre, con l’avvio dei cantieri che porteranno alla demolizione del padiglione Livi, cambia la viabilità all’interno dell’ospedale: via della Discesa sarà interdetta al traffico per il tempo necessario al completamento della demolizione. Gli operatori, gli utenti ed i visitatori potranno raggiungere i reparti e gli ambulatori entrando da viale del Teatro percorrendo, in senso contrario all’attuale circolazione, le vie interne dell’ospedale. La nuova circolazione, a senso unico alternato, sarà regolata da un semaforo e da cartelli stradali.