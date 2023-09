PISA – Il Parco di San Rossore ospiterà una scuola di educazione civica. L’iniziativa è in programma da giovedì 21 a sabato 23 settembre e si rivolge a quaranta studentesse e studenti all’inizio del quinto anno delle scuole medie superiori.

Ideata da un gruppo di allieve e allievi ordinari della Scuola Superiore Sant’Anna con il coordinamento scientifico di Luca Gori, ricercatore di diritto costituzionale, la prima edizione del progetto è costruita attorno al tema ‘Raccontare la realtà che cambia’ Il programma si articola in momenti di riflessione e di commento legati ai fatti dell’attualità, attraverso rassegne stampa quotidiane al mattino, lezioni frontali, tavole rotonde e attività di gruppo per affrontare il tema dell’educazione civica dalle diverse prospettive in cui si può declinare, come la Costituzione, l’Ue, il cambiamento climatico, l’economia.

L’iniziativa è totalmente gratuita per il gruppo dei 40 tra studentesse e studenti, grazie anche al sostegno della Fondazione Il Talento all’Opera Onlus e della Fondazione Luca Cavallini Onlus, impegnate insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna nella valorizzazione del merito e della mobilità sociale. Accanto a interventi di carattere accademico e istituzionale, molto spazio è riservato a chi – per professione o per volontariato – racconta ogni giorno la realtà e le sue trasformazioni.