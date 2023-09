FIRENZE – Fidi Toscana è pronta a entrare in una nuova fase. La Regione è pronta a cedere il pacchetto di maggioranza.

Al bando del luglio 2022 hanno risposto quattro soggetti: Finpromoter, Italia Comfidi, Artigiancredito, Intek-Kme.

“Abbiamo raccolto le firme delle banche azioniste – ha affermato l’assessore regionale Leonardo Marras – adesso l’iter per la cessione del pacchetto di controllo di Fidi è arrivato ad un punto di svolta significativo. Un percorso difficile e delicato che dovrebbe concludersi entro la prima metà del 2024 con l’individuazione del nuovo socio privato di maggioranza. Vorrei sottolineare che la Regione ha mantenuto la regia di tutta l’operazione, riuscendo a coinvolgere la gran parte dei soci di minoranza. Un risultato non affatto scontato e per questo vogliamo ringraziare tutti i soci sottoscrittori per i contributi e la disponibilità che ci hanno offerto”.

La Regione, che detiene il 49,4% delle quote, cederà circa il 14% in modo da mantenere una partecipazione del 35%, quota significativa di controllo in termini di quorum nelle assemblee straordinarie della società. I soci privati invece acconsentono alla cessione totale delle proprie quote che corrispondono a oltre il 48%. Di conseguenza la quota complessiva che verrà ceduta al nuovo socio sarà di circa il 62%.