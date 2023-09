FIRENZE – Presentato in regione un piano per la reindustrializzazione dell’ex Gkn. Il progetto “di intesa non vincolante” si basa sull’accordo tra la cooperativa Gff e alcuni soggetti economici. In campo avrebbero messo 6 milioni di euro.

L’iniziativa è stata discussa al tavolo con il consigliere per il lavoro di Giani, Valerio Fabiani. Nel frattempo la Regione ha scritto al ministro del Made in Italy Adolfo Urso e al sottosegretario Fausta Bergamotto, chiedendo la riconvocazione con urgenza del tavolo nazionale di crisi per QF Spa-ex Gkn con tutte le parti interessate.

Recentemente la Giunta regionale ha inoltre deliberato nuove misure rivolte ai lavoratori coinvolti in crisi aziendali che verranno illustrate al tavolo interistituzionale di domani. La Regione ha espresso apprezzamento per la proposta presentata.

