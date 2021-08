CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – “Ruit hora, dicevano i latini. Il tempo fugge, facciamo eco noi oggi. Che poi, che c’avrà da fare il tempo, con tutta questa fretta?”. Enrico Brignano è un fiume in piena e “Un’ora sola vi vorrei” è lo spettacolo che domenica 22 agosto lo vede sul palco della Fortezza di Mont’Alfonso (ore 21,15), a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano sfida e rincorre il tempo, passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. “Lo so, il titolo dice ‘un’ora sola’. E la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il condizionale ‘vi vorrei’, che indica un desiderio non una realtà”. Magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo.