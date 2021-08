CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – S’intitola “ElettroAcustico 2021” ed è il tour che porterà Marco Masini sul palco del festival Mont’Alfonso sotto le stelle, venerdì 20 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

«È una prova di riavvicinamento, per riassaporare il gusto di stare insieme che solo l’estate ci può regalare», spiega l’artista, che affiancato da Massimiliano Agati (percussioni), Cesare Chiodo (basso e chitarra) e Lapo Consortini (chitarra acustica) spazierà tra i tanti successi della sua carriera. «Ho aderito da subito a portare in scena uno spettacolo finalmente non da solo ma con alcuni dei miei musicisti – continua Masini – la condivisione, cioè possibilità di condividere con voi l’emozione che abbiamo sempre provato, è ciò che noi amiamo di più. Finalmente ci hanno dato la possibilità di ricominciare, piano piano. Quanto ci siete mancati».