ASCIANO – Novità a partire da questo fine settimana per i centri vaccinali della zona senese dell’Asl Toscana sud est. Con la giornata di domani, venerdì 20 agosto, si chiude l’esperienza del PalaGiannelli, realizzata in collaborazione con la polisportiva Mens Sana.

Lo storico dodecaedro ha ospitato migliaia di vaccinazioni ed è stato anche visitato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, e da Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute.

Operativo il nuovo centro di Arbia

A partire da domenica 22 sarà operativo il nuovo centro di Arbia, al palazzetto di viale Toscana, una sede che potrà ospitare fino a 800 vaccinazioni al giorno, individuata grazie alla disponibilità del Comune di Asciano e il cui allestimento sarà completato nella giornata di sabato con il trasferimento del materiale dal PalaGiannelli. L’offerta della zona senese è completata dai centri collocati al Papillon di Monteroni d’Arbia mentre, a partire dal primo settembre, sarà operativo quello all’ex pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte realizzato grazie all’accordo tra Asl Toscana sud est e Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Dg D’Urso: «Facilmente raggiungibile e con una capacità che compenserà in pieno il PalaGiannelli»

«L’offerta della zona senese per la vaccinazione diffusa si amplia – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est – grazie alla nuova e funzionale sede di Arbia, facilmente raggiungibile e con una capacità che compenserà in pieno il PalaGiannelli, cui si aggiungerà presto anche il centro delle Scotte. Ringrazio sentitamente il sindaco e l’amministrazione comunale di Asciano per la sensibilità mostrata nel mettersi a disposizione di questa grande sfida, così come è stata significativa la disponibilità della polisportiva Mens Sana».

Sindaco Nucci: «Contributo fattivo e in prima linea verso quel ritorno alla normalità che tutti auspichiamo»

«Nell’ultimo anno e mezzo la nostra comunità ha dimostrato coesione e responsabilità nella lotta al coronavirus e oggi siamo orgogliosi di poter dare un nuovo contributo fattivo e in prima linea verso quel ritorno alla normalità che tutti auspichiamo – sottolinea il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci –. Ci siamo resi fin da subito disponibili all’Asl, che ringrazio, e vogliamo dare un segnale forte soprattutto alle giovani generazioni che, in questo momento, sono chiamate a vaccinarsi. Ringrazio infine per la disponibilità e la collaborazione Sporting Gau di Arbia per aver messo il bene comune davanti ai propri impegni».