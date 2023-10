FIRENZE – Sono oltre 6.000 le prenotazioni sul portale regionale della Toscana per i vaccini anti Covid per gli over 60, i fragili e il personale sanitario. Le prenotazioni sono aperte già dal 26 settembre e le somministrazioni sono partite il 2 ottobre per over 60 e fragili: da allora sono state vaccinate 786 persone. Di queste il 65% ha chiesto di ricevere anche il vaccino antinfluenzale.

In totale, la Regione Toscana ha ricevuto come prima tranche di questa nuova campagna vaccinale circa 34.500 dosi, di cui 20mila sono state caricate sul portale, mentre le altre sono state usate per gli ospiti delle Rsa e messe a disposizione dei medici e dei pediatri che inizieranno le somministrazioni dal 16 ottobre. Al momento è possibile prenotare per over 60, fragili e operatori sanitari, ma le somministrazioni a questi ultimi partiranno il 12 ottobre.