FIRENZE – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato la rinnovata nomina di Valerio Fabiani nel ruolo di consigliere politico, riconfermando le sue deleghe e le responsabilità acquisite nel corso del quinquennio 2020-2025.

Fabiani, figura di spicco nel settore lavoro e crisi aziendali, continuerà a occuparsi di politiche per la gestione delle crisi industriali, di processi di reindustrializzazione e di interventi preventivi per evitare situazioni di crisi.

Tra le sue funzioni, il consigliere manterrà inoltre il ruolo nell’osservatorio sul mercato del lavoro e occupazione, nelle politiche di supporto finanziario agli investimenti e nel monitoraggio di interventi e potenziali investimenti sul territorio regionale. Un impegno che si inserisce nel quadro delle azioni tese a favorire lo sviluppo economico e il sostegno alle aziende partecipate.

Fabiani, nel commentare la conferma, ha espresso gratitudine verso il presidente Giani: “Ringrazio il presidente Giani per aver riconfermato il mio impegno al servizio di lavoratori, imprenditori e delle organizzazioni sindacali. La voce della Regione non è mai mancata in questi anni e continuerà a esserlo”.

Il consigliere ha inoltre ringraziato le strutture che hanno supportato il lavoro di squadra nei tavoli di crisi e di monitoraggio, sottolineando come questa conferma rappresenti “una nuova partenza” per affrontare le sfide future sul territorio regionale.ù

