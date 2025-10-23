Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – La Regione Toscana ha rinnovato e rafforzato la collaborazione con Anci Toscana per sostenere lo sviluppo e la valorizzazione delle aree montane e interne.

Con l’ultima delibera della Giunta regionale è stato approvato l’accordo di collaborazione 2025-2027, che destina complessivamente 115.500 euro a progetti dedicati alla montagna toscana. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento e promuovere la vitalità economica e sociale dei territori più fragili.

L’intesa, che si inserisce nel protocollo d’intesa siglato lo scorso luglio tra Regione e Anci Toscana, prevede un contributo regionale di 105.000 euro e una compartecipazione di 10.500 euro da parte dell’associazione dei Comuni. Le risorse finanzieranno interventi concreti per rafforzare i servizi, creare nuove opportunità economiche e migliorare la qualità della vita nelle comunità montane, proseguendo le politiche avviate negli anni precedenti.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha sottolineato come l’accordo rappresenti un passo importante per la coesione territoriale più equa e sostenibile nel quadro delle strategie per la “Toscana diffusa”. Ha evidenziato l’importanza della collaborazione con Anci Toscana per tradurre le esigenze dei Comuni in azioni concrete.

Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione e assessora alle aree interne, ha definito fondamentale la conferma del rapporto con Anci Toscana per garantire servizi, opportunità economiche e una migliore qualità della vita nelle aree montane, valorizzando le comunità locali e contrastando lo spopolamento.

Susanna Cenni, presidente Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi, ha ribadito il valore strategico dell’intesa, evidenziando come le aree interne e montane siano sempre state al centro dell’azione dei Comuni. Ha ricordato la lunga collaborazione con la Regione Toscana che ha già prodotto risultati concreti, e ha definito il nuovo accordo un ulteriore passo verso una strategia di sviluppo territoriale coerente e di lungo periodo.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!