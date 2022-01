SIENA – Avevano imbrattato la bacheca della Contrada dell’Oca con un pennarello bianco. E’ scoppiato un finimondo, la bacheca è stata ripulita e gli autori, nottetempo, con un foglio affisso alla bacheca stessa si sono scusati con la città, affibbiandosi la ‘patente di cretini’.

E’ successo a Siena, dove tre ragazzi la notte scorsa hanno vergato delle scritte sul vetro della bacheca della contrada. Un gesto che ha immediatamente sollevato lo sdegno della città con la denuncia alla polizia del governatore Francesco Cillerai. Immediate sono scattate le indagini, considerato che la zona di piazza Indipendenza è coperta da sistema di videosorveglianza.

Ieri sera le scuse dei tre vandali che, in un foglio scritto al computer e avvolto in una busta trasparente, è stato affisso alla bacheca. “Ci tenevamo assolutamente a scusarci per il nostro gesto sbagliato e incosciente. Non siamo writer né vandali e ci dissociamo dalle altre scritte a giro per la città. Siamo tre cretini che con un pennarello bianco hanno fatto una ragazzata. Non era assolutamente nostra intenzione attaccare la contrada e mancare di rispetto né a voi ragazzi né alla città, il nostro è stato un gesto stupido e inconsapevole. Speriamo che possa finire tutto e ci scusiamo ancora tantissimo con la promessa che non ricapiterà”.