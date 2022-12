FIRENZE – Partiranno entro gennaio i lavori del terzo lotto, quello più grande, della variante alla Strada regionale 429. E’ l’avvio si un grande cantiere che consentirà di completare un’opera infrastrutturale fondamentale per la Valdelsa e per tutta la Toscana, che collegherà direttamente Empoli con Poggibonsi; la Fi.Pi.Li con l’Autopalio.

Il tratto che verrà realizzato , della lunghezza di quasi 4 km, avrà origine all’altezza della rotatoria di Certaldo ovest e terminerà sulla strada provinciale volterrana, a Castelfiorentino est, interessando i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme e Certaldo, e anche quello di Empoli. Stamani, a spiegare nel dettaglio i lavori era presente il presidente Eugenio Giani che insieme all’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli si è recato proprio nel punto da cui partirà la nuova variante, la rotatoria del Comune di Gambassi.

Il contratto d’appalto per la realizzazione dell’ultimo lotto in variante alla SRT 429, ed in particolare il cronoprogramma, sua parte integrante, prevede che l’ultimazione dell’opera dovrà avvenire in 1.095 giorni dalla consegna dei lavori che partiranno entro gennaio (appena verrà rilasciata l’autorizzazione da parte di Arpat per il piano ambientale di cantierizzazione). La fine dei lavori è dunque prevista per settembre 2025.

La nuova infrastruttura unirà i lotti già realizzati e consentirà di “bypassare” gli abitati di Certaldo, Castelfiorentino e delle frazioni limitrofe anche in Comune di Empoli. L’intervento si sviluppa prevalentemente in sponda destra del Fiume Elsa per concludersi in sponda sinistra. Saranno realizzati due viadotti sui principali corsi d’acqua, l’Elsa e il Borro della Corniola , 4 scatolari principali in calcestruzzo armato gettati in opera su gli altri fossi e rii minori attraversati (Fosso dell’Olmo, Fosso delle Cascine, Rio 1 e 2) ed una serie di scatolari prefabbricati per la regimazione delle acque del reticolo idraulico.

E’ prevista anche la realizzazione della Cassa di espansione “Casino d’Elsa” sul fiume omonimo in Comune di Gambassi Terme, necessaria per ridurre il rischio idraulico sul territorio interessato dalla realizzazione della variante. L’opera è finanziata con fondi FSC e fondi Regione Toscana. Il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della nuova infrastruttura prevede un importo complessivo di € 30.053.869,24, di cui € 19.998.350,17 quale importo totale dei lavori da appaltare ed € 10.055.519,07 quali somme a disposizione dell’amministrazione