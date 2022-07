GERMANIA – “Per stasera abbiamo il traghetto prenotato da Rostock per Trelleborg e dopo 260 km contiamo di imbarcarci per la Svezia”. Prosegue l’avventura in bici verso Capo Nord del nostro Milko Gennai.

Ieri mattina siamo partiti da Burstadt dove la notte era piovuto. Faceva un po’ freschino, ci siamo vestiti e siamo partiti. Come sempre abbiamo trovato lungo il tragitto dei saliscendi, tanti specchi d’acqua e tanti fiumi. Erano paesaggisticamente belli. Siamo passati da un paesino da cui proviene uno dei partecipanti della NorthCape4000 e c’erano tante scritte sulla strada e sui muri che lo incoraggiavano. Verso metà mattinata siamo invece arrivati in pianura, nella Germania piatta e dopo il freddo e il caldo è arrivato anche il vento contrario. Ci siamo dannati l’anima ma ce la siamo cavata bene. Il problema più grande – racconta ancora Milko – rimane quello del rifornimento di cibo perché in questa campagna sembrano tutti paesi fantasma senza strutture aperte e che probabilmente fanno riferimento ad un’altra epoca storica. Abbiamo trovato una pasticceria che stava per chiudere ed è rimasta aperta per noi. Siamo ripartiti e sulla ciclabile verso le 18.15 siamo arrivati alle porte di Brandeburgo dove c’era il controllo”.