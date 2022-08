ROVANIEMI – Traguardo finale sempre più vicino. Il nostro Milko Gennai ha raggiunto l’ultimo controllo tappa prima di Capo Nord: a Rovaniemi, in Lapponia, nel Paese di Babbo Natale.

“Ieri siamo partiti coni il tempo brutto. Non ha piovuto per la prima mezz’ora di viaggio ma poi ha iniziato a piovere per tutta la mattina ma, fortunatamente, solo con dieci minuti di pioggia intensa. Le temperature erano comunque gradevoli. All’inizio c’erano piste ciclabili per uscire dalla parte più antropizzata e poi siamo entrati in campagna e boschi di betulle e abeti.

La tappa era prevista di 260 km, siamo arrivati a 160 km da Rovaniemi che era la meta finale e l’unico ristoro che abbiamo trovato è stato un bar che non aveva niente di ‘caldo’ ma solo panini. Nei successivi 160 km non c’erano negozi di alcun genere e nemmeno forme di vita mentre per 50 km abbiamo affrontato continui saliscendi su una strada a grande scorrimento: un tratto faticoso e noioso da percorrere. Nel pomeriggio non ha piovuto e siamo arrivati asciutti, con il vento che ci ha aiutati, all’ultimo controllo tappa prima di Capo Nord al villaggio di Babbo Natale. Ci siamo fermati in albergo. Purtroppo le previsioni mettono acqua e vento forte da nord”.