EMPOLI – Principio di incendio alle porte di Empoli tra la ferrovia e la strada 429 per Certaldo.

Del fumo denso ha iniziato a svilupparsi da bordo strada rendendo difficoltosa la visibilità per gli automobilisti che si trovano a passare.

Situazione ancora complessa per la quale si rende necessario interrompere la circolazione sulla SGC Fi.Pi.Li in entrambi i sensi di marcia. Sono in arrivo ulteriori risorse di squadre e di automezzi, in arrivo due mezzi aerei Drago 60 del reparto volo di Cecina e un elicottero AIB della Regione Toscana.