LATELI – Con gli ultimi mille chilometri da percorrere e la meta sempre più vicina la stanchezza per il nostro Milko Gennai inizia a farsi sentire.

“Adesso si comincia ad entrare nel vivo dell’avventura con il meteo che inizia ad essere determinante. Stamattina siamo partiti da Lateli e a venti metri dall’albergo ha iniziato a pioviscolare e poi a piovere. La temperatura è scesa nel giro di poco a otto gradi. Abbiamo pedalato ma il ritmo è sicuramente diverso rispetto a quando c’era il sole. Abbiamo fatto due ore sotto all’acqua anche se non ha piovuto in modo violento e poi per fortuna ha smesso di piovere.

Eravamo particolarmente stanchi per fortuna abbiamo trovato un self-service e abbiamo preso una zuppa di patate e carne e ci siamo ripresi. Non ha più piovuto dopo mezzogiorno anche se abbiamo trovato la strada bagnata a sprazzi. Il vento più o meno ci ha dato una mano anche oggi. Pensavamo di fare una tappa più lunga sui 270 km e invece l’abbiamo accorciata a 250 km. Abbiamo prenotato un appartamento e la mamma della proprietaria ci ha cucinato la cena e la colazione. Speriamo che il meteo ci assista. Una foratura non me la sono fatta mancare nemmeno oggi”.