FIRENZE – Andare per presepi lungo la Via del Volto Santo, sulla tratta ordinaria del treno Lucca-Aulla, nell’ottica di un turismo lento e sostenibile. La Via del Volto Santo diventa così l’occasione per coniugare la valorizzazione dei presepi e l’itinerario culturale, attraverso il tema del pellegrinaggio e dell’ispirazione religiosa.

L’iniziativa “Il treno dei Presepi” promossa e organizzata dalla Federazione Europea itinerari Storici Culturali e Turistici (FEISCT) e dall’associazione nazionale Città dei Presepi, in collaborazione col Comune di Fivizzano e la Regione Toscana è stata presentata stamani dal’assessore alla mobilità e infrastrutture Stefano Baccelli, il consigliere del Presidente per la manifestazioni storiche Federico Eligi, il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, la presidente Feisct Sabrina Busato e per Terre dei Presepi era presente Fabrizio Mandorlini

Assessore Baccelli: «Lungo tutto il percorso si potrà apprezzare la qualità di questa porzione di Toscana»

«E’ un’iniziativa importante di per se – ha detto l’assessore Baccelli-, ma rappresenta anche un modello per tutta la Toscana, la Toscana diffusa, i nostri borghi perché riguarda sia la mobilità che la cultura. Lungo tutto il percorso si potranno apprezzare non solo i presepi – ha proseguito Baccelli – ma la qualità di questa porzione di Toscana. Io credo davvero che con Trenitalia in prospettiva dobbiamo lavorare in questo senso per fare una promozione reciproca dell’utilizzo del mezzo del treno per un verso , ma anche di percorsi di promozione delle nostre eccellenze: la Toscana diffusa, le aree interne, i borghi. Fa bene sia al sistema della mobilità in genere, ma anche a un tipo di fruizione dolce e sostenibile».

Il Treno dei Presepi

Il Treno dei Presepi partità il 23 dicembre con a bordo una delegazione composta da operatori turistici e guide, percorrerà le fermate previste dal treno, fino alla alla stazione di Equi Terme, famosa per il presepe di fama nazionale, dove ad attenderli ci sarà il sindaco e l’amministrazione di Fivizzano, con alcuni figuranti del presepe. Da qui la delegazione verrà accompagnata a visitare i presepi ed i luoghi più significativi del territorio per consentirne una più ampia divulgazione. Il tutto sarà documentato da filmati video, foto e interviste e dirette social.

La Via del Volto Santo è una variante ufficiale della Via Francigena che attraversa suggestivi borghi della Lunigiana, Media Valle e Garfagnana, giungendo fino a Lucca. Le sue tappe coincidono con le stazioni della linea ferroviaria Aulla – Lucca e si presta quindi per essere percorsa in treno, promuovendo un modello di turismo sostenibile e green, che oggi più che mai è diventato necessario per rispondere alle esigenze del momento che stiamo vivendo: da un lato la pandemia, che ci ha spinto a ricercare mete vicino a casa ed a riscoprire luoghi e forme di turismo all’aria aperta, che riportano ad un stile di vita più salutare e genuino. Ecco quindi emergere l’interesse per i borghi, per il turismo lento e sostenibile, ed al tema dei presepi, che ben si sposa con queste necessità e contribuisce a valorizzare luoghi e territori di grande fascino, riportando l’attenzione sui valori del Natale.

La novità dell’iniziativa sta nel valorizzare un percorso ordinario, utilizzabile da chiunque in qualsiasi momento: una tratta dalle molteplici suggestioni che attraversa paesaggi di rara bellezza.