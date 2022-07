VOLTERRA – “L’ennesima lesione avvenuta nei confronti dei più elementari livelli di assistenza” di base presenti sul territorio e in città.

Il riferimento, ovviamente, è all’improvvisa decisione dell’ASL, a fronte di carenze di organico medico sull’area fra Pontedera e Volterra, di sopprimere temporaneamente, fino a che si renderà necessario, il servizio pediatrico a Volterra e sul suo territorio di riferimento.

L’associazione SOS Volterra, dopo aver scritto al Difensore civico ha preso nuovamente carta e penna interessando anche il Garante dei diritti dell’infanzia e facendo “richiesta urgente di una verifica che non ci sia stata e che non ci sia interruzione di pubblico servizio”.

Un appello che è invece stato raccolto dal cantante dei Litfiba Piero Pelù che ha invitato il gruppo delle “mamme Alta Val di Cecina” sul palco del Lucca Summer Festival, durante lo spettacolo del gruppo rock fiorentino. Pelù, che col gruppo sta affrontando l’ultimo e molto partecipato tour della carriera, sposò la causa dei tagli alla pediatria nel Volterrano e in Val di Cecina qualche anno fa e non se ne è dimenticato neanche in questa ultima occasione.