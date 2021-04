FIRENZE – Per sette mesi la Regione Lazio potrà conferire negli impianti della Toscana un quantitativo complessivo di 13.500 tonnellate di rifiuti prodotti nel territorio di Roma Capitale.

Cosa prevede l’accordo

E’ quanto prevede lo schema di accordo tra le due Regioni, approvato nell’ultima seduta della Giunta toscana. «I rifiuti provenienti dalla regione Lazio – si legge dell’accordo – potranno essere conferiti presso gli impianti di trattamento di Aato Toscana Costa delle società: Cermec località Gotara (Massa Carrara); Scapigliato (Livorno), Belvedere in località Legoli (Pisa); per un quantitativo massimo nei sette mesi di 8.700 tonnellate per l’impianto di Cermec, 2.200 tonnellate per l’impianto Scapigliato e 2.600 tonnellate per l’impianto della società Belvedere». Il testo specifica inoltre che non possono essere conferiti presso gli impianti della Toscana i rifiuti provenienti dalla raccolta dei rifiuti degli utenti positivi Covid in quarantena.