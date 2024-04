La giunta comunale, presieduta dal sindaco Mario Pardini, ha dato il via libera stamani con tre diverse delibere, alle intitolazioni proposte dalla commissione toponomastica nei giorni scorsi. Tra queste anche la intitolazione al Presidente della Repubblica Sandro Pertini della strada di Nave, nel tratto compreso fra la nuova rotatoria della via Sarzanese a via dei Sillori. Le altre intitolazioni sono alle sigaraie, filandine e lavoratrici lucchesi (rotatoria fuori Porta Sant’Anna, molto vicina all’ex Manifattura Tabacchi) e alla insegnante Emiliana Petrini.

Nell’ottobre scorso era finita sulle cronache nazionali la bocciatura in Consiglio Comunale di una mozione che invitava la Giunta a intitolare al partigiano presidente una strada [leggi]. Mentre pochi giorni dopo era stato lo stesso sindaco Pardini ad assicurare che la città avrebbe avuto una via Pertini [leggi].

“Ora che la giunta ha approvato le tre delibere – si legge in una nota del Comune -, tutta la documentazione sarà trasmessa alla Prefettura per il suo nulla osta, dopo di che si potrà procedere alle cerimonie ufficiali di intitolazione”.