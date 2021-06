LIVORNO – Al via il casting per il nuovo videoclip di Avis Livorno. Lo studio “i Per i Recording Label” è alla ricerca di tre ragazzi con una buona attitudine alle riprese video e disinvolti di fronte alla macchina fotografica.

Il casting si inserisce nella campagna di sensibilizzazione alla cultura del “Dono” è aperto a tutti i ragazzi livornesi di età compresa tra i tredici ed i quindici anni. «Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà – affermano da Avis Livorno -. Significa letteralmente donare una parte di sè e del propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo, qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno, significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita».

Il casting

L’etichetta gestita dal Polo Artistico per il progetto discografico dedicato alla mission di “Avis Comunale Livorno”, ha coinvolto alcuni artisti sensibili alle finalità della nota associazione e garantisce che ulteriori dettagli saranno forniti in seguito. Al momento sottolinea che il progetto è in fase di realizzazione avanzata, per tanto, la ricerca, la selezione dei giovani protagonisti che invieranno le loro candidature entro e non oltre l 13 giugno 2021 sarà tempestiva. Per le riprese video curate da Veronica Metalli Photolab, iPeERi Recording Label è alla ricerca di un ragazzo con i capelli neri e con occhi scuri e due ragazze: una castana con gli occhi marroni ed una bionda con gli occhi azzurri. I ragazzi in possesso dei requisiti richiesti possono mandare un video di presentazione, di massimo due minuti all’indirizzo email iperirecordinglabel@gmail.com.