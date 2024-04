VERONA – Le cantine presenti saranno 4mila, in arrivo da tutta Italia e da oltre 30 nazioni. Dal 14 al 17 aprile ritorna per 56esima edizione il Vinitaly, a Veronafiere.

In contemporanea si svolgerà anche la 28/a edizione di Sol, International olive oil trade show (area C); Xcellent Beers (area C) e il 25/o Enolitech, Salone delle tecnologie per la produzione di vino, olio e birra (pad. F). Con le tre rassegne, il numero delle aziende presenti nei 17 padiglioni della fiera sale a quasi 4.300. Confermato Vinitaly and the city, il fuori salone in calendario nel centro della città scaligera, dal 12 al 15 aprile Sono invece 131 i produttori selezionati da Wine Spectator e Veronafiere per la 13/a Vinitaly Operawine, l’evento première del Salone internazionale che punta i riflettori sugli ambasciatori e sulle iconiche etichette del vino italiano negli Usa.

Per il 13 aprile si contano 3 debutti rispetto al 2023, a cui si sommano 6 aziende che tornano in lista dopo l’assenza dello scorso anno. Con 33 produttori è la Toscana ancora una volta la regione capofila, poi Piemonte (19 aziende) e Veneto (18), e Sicilia che passa dalle 10 cantine del 2023 a 16. Si concluderà il 19 marzo a Bruxelles il calendario degli eventi internazionali di Vinitaly-Veronafiere con Ice-Agenzia per fidelizzare e intercettare operatori, distributori, top buyer per promuovere in maniera sistemica il vino italiano. Un giro del mondo in 17 tappe per un investimento Veronafiere-Ice Agenzia di 3 milioni di euro.