FIRENZE – Un bambino viene assassinato dal padre separato dalla mamma: un colpo di pistola e 37 coltellate sferrate durante un “incontro protetto” nei locali dell’Asl. Una donna riceve minacce di morte dall’ex marito, malgrado sia in carcere: lettere che superano censura e divieti della magistratura.

Si definisce “un femminicidio che cammina”. Un’altra donna, invece, è stata assassinata, perché la sua voce è stata ignorata. Ha presentato 11 denunce in sei mesi contro l’ex compagno. Lo Stato che non è stato in grado di difenderla le ha suggerito: “Gli faccia rompere le ossa da suo fratello”. Che cosa hanno in comune i casi raccontati e analizzati da Ilaria Bonuccelli “Violenzissima. Scuse e i pregiudizi che assolvono i violenti” (Pozzo di Micene Editore)? La cecità di Stato, il pregiudizio che intossica le sentenze e appanna l’approccio alle vittime.

Nel libro non si narrano le storie di violenza. Si racconta come un Paese arretrato renda indifese le vittime, malgrado le numerose leggi approvate per difenderle: così accade che Barbara, hostess di volo, molestata durante un incontro sindacale, vede assolvere chi le ha messo le mani dappertutto. Certo il tribunale ha riconosciuto che una violenza sessuale sia stata consumata, ma non condanna perché la vittima ha impiegato troppo tempo a reagire alle avance: venti secondi. Forse trenta. È lo stesso principio per il quale, da anni, l’Italia giura che si batte per prevenire la violenza sulle donne anche utilizzando i braccialetti elettronici anti-stalker, dispositivi speciali dalla doppia funzione: controllare i movimenti di uomini maltrattanti e avvisare in tempo reale le vittime se i violenti si avvicinano a una distanza che non sia di sicurezza. Nei primi 28 mesi di applicazione del Codice Rosso – la speciale normativa di contrasto alla violenza di genere, in vigore da agosto 2019 – l’Italia ha attivato 658 braccialetti anti-stalker. Neppure uno al giorno. Le sole denunce per stalking e maltrattamenti in due anni (2020 e 2021) sono state quasi 40.000.

A due anni dall’uscita del primo libro inchiesta “Per ammazzarti meglio”, la giornalista e scrittrice Ilaria Bonuccelli approfondisce il tema della complicità delle istituzioni nella violenza di genere. Affronta il tema della formazione inadeguata attraverso casi concreti, che partono dalle nostre città e arrivano fino in Europa, scontrandosi con l’ostilità dello Stato. Con la sua sordità alle richieste di aiuto. Ma questa volta, oltre agli atti, ai documenti, alle sentenze, la violenza viene narrata dalla voce delle donne che l’hanno subita. Non dai maltrattanti, ma da chi ha negato loro ascolto prima e giustizia poi.

La copertina – Questo è un libro che si giudica anche dalla copertina. Che si deve giudicare anche dalla copertina. Quando il libro inchiesta è stato terminato, si è posta l’esigenza di trovare un linguaggio non verbale, diverso dalla parola che riassumesse il senso del lavoro iniziato: un dialogo nel quale non ci sono risposte certe, ma la necessità di confrontarsi. La voglia di tendersi la mano su un terreno accidentato, complicato, in continuo mutamento come quello della violenza di genere. Le parole, spesso, non sono così potenti. Servono le immagini. Da anni Giulia Maglionico, artista ironica e dissacrante, che si muove tra il linguaggio pop e street, propone una rilettura non scontata della violenza agita sulle donne. Indaga sul fenomeno, mettendo insieme riferimenti della storia dell’arte, la pubblicità, la favola e l’attualità politica. Monna Lisa è uno dei soggetti che Giulia Maglionico utilizza per raccontare la violenza di genere attraverso l’arte. Ed è il personaggio che meglio rispecchia il senso del viaggio all’interno della violenza di genere che il libro si propone: situazioni paradossali, quasi incredibili, che diventano indecifrabili rispetto a qualunque parametro di logica. Situazioni enigmatiche, appunto, come il sorriso della Monna Lisa. Come scrive la sua curatrice e critico d’arte Francesca Baboni “Per la copertina di Violenzissima, l’artista ha realizzato una versione grafica inedita, derivata dal suo quadro Monna Lisa sunrise, opera della sua serie #YouToo, che intende parafrasare l’hashtag diventato virale, interpretandone la comunicazione in chiave personale e artistica. Nella Monna Lisa della copertina, che diventa a tutti gli effetti una nuova opera d’arte, il colore viola è presente sia nel titolo che nel cielo, riprendendo i toni violacei dell’occhio martoriato. Il titolo Monna Lisa purple sunrise fa riferimento allo sfondo, che dal rosa dell’alba speranzosa del quadro assume un colore viola più drammatico, come fosse tinto dai contenuti forti del libro. Anche il sottotitolo – le scuse che assolvono i violenti – viene inserito come una scritta a graffito dentro al gesso, assieme ad altri richiami simbolici come la gerbera rossa, ore simbolo contro la violenza sulle donne”.