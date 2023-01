FIRENZE – Avanti con Vittoria Doretti. Confermata responsabile della rete regionale del Codice rosa. Ancora di salvataggio per chi è vittima di violenze, grazie alla quale dal 2011 è stato istituito un percorso di accesso dedicato nei pronto soccorso.

L’incarico ha valenza tre anni. Doretti è un medico specializzato in cardiologia, anestesia e rianimazione, esperta in bioetica, organizzazione dei servizi sanitari di base e scienze forensi. E’ direttrice dell’area dipartimentale Promozione ed etica della salute dell’azienda Usl Toscana Sud Est. Ha collaborato e collabora a livello nazionale ed internazionale con numerosi ministeri, enti ed istituzioni: in particolare su politiche di genere ed azioni per il contrasto della violenza sulle donne, sui minori e dei crimini d’odio.