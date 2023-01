FIRENZE – Toscana Strade potrebbe presto vedere la luce. Il presidente regionale Eugenio Giani domani presenterà il progetto della nuova società per azioni che gestirà la Fi.Pi.Li.

Un’operazione che potrebbe essere il preludio all’introduzione del pedaggio per tir e camion. Questa tassa sarebbe in grado di generare tra i 12 e i 15 milioni, che aggiunti alla decina di milioni proveniente dagli autovelox, permetterebbe nell’ottica della giunta di sostenere gli interventi di ammodernamento della strada. “Potrà consentire quegli investimenti oggi che da 30 anni a questa parte non sono mai stati fatti perchè ci si è limitati ad una semplice manutenzione, spesso di rincorsa”, aveva evidenziato Giani un mese fa.