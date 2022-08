VOLTERRA – Nessun nuovo riscontro dal Difensore Civico regionale e dal Garante per l’Infanzia, riguardo alla questione pediatrica, che agita le acque nel Volterrano e in Val di Cecina.

Ma dopo la celebrazione di un acceso Consiglio comunale aperto, da più parti si è ventilata la necessità di una mobilitazione, per risolvere la questione della soppressione del servizio. Intanto quindi ci sarà un incontro pubblico sul tema, che si annuncia rovente, dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Eugenio Giani, il quale non ha esitato a dire che senza il punto nascite, soppresso ormai da anni a Volterra, di fatto non è indispensabile la presenza del servizio pediatrico così come c’era a Volterra fino a poco tempo fa. A promuovere l’incontro pubblico è stata l’associazione SOS Volterra.

Domani 26 Agosto, alle ore 21.15, in Torre Toscano dunque, si parlerà di pediatria e di come ripristinare il servizio. “Il nostro è un appello a chiunque non vada giù questa situazione – dichiara il presidente dell’associazione Alberto Chiodi – che ha visto da un giorno all’altro chiudere un servizio essenziale, che aveva visto tante lotte e qualche risultato, in termini di ampliamento di orario. Un servizio che mancava ancora della reperibilità pediatrica notturna e di un posto di osservazione breve pediatrica. Poi la scure dei tagli, con il mantra che mancano professionisti. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che non intendono arrendersi e vogliono preparare il terreno per una mobilitazione generale” chiude Chiodi.

“Si tratta di un momento di discussione aperto e siamo sicuri si possa collaborare tutti insieme, per un unico obiettivo. Ci devono ridare il servizio. Poi continueremo con le restanti rivendicazioni, su cui il Difensore Civico regionale già si è espresso da tempo. Ora però l’urgenza è bloccare un vero e proprio scempio”.