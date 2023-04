FIRENZE – Da Chicago Steve Coleman, considerato tra i musicisti più influenti del panorama contemporaneo, e da Bamako Ballake Sissoko, istituzione della kora, strumento tipico dei cantastorie dell’Africa Occidentale.

Saranno questi i protagonisti del weekend live tra Firenze e Cascina (Pisa) targato Toscana Produzione Musica (TPM), il centro di produzione musicale con lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa e il sostegno di Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Pisa e Regione Toscana.

Sabato 29 aprile ore 19.00 al PARC Performing Arts Research Centre di Firenze (piazzale delle Cascine 4/5/7) Sissoko sarà sul palco per un concerto solista nell’ambito della rassegna Mixité – Suoni e voci di culture antiche e attuali, mentre domenica 30 aprile ore 21.15 alla Città del Teatro di Cascina (via Tosco Romagnola 656, Pisa) Coleman si esibirà con i suoi Five Elements in occasione dell’International Jazz Day promosso a livello globale da Unesco per l’appuntamento conclusivo della prima edizione di This is jazz!, rassegna in collaborazione con Fondazione Sipario Toscana.

Info www.toscanaproduzionemusica.it