COLLE VAL D’ELSA – E’ stato ritrovato il corpo senza vita del ragazzo di 17 anni (e non 25 anni come scritto in precedenza) di origini straniere disperso dopo un tuffo nel fiume Elsa in prossimità della cascata del Diborrato nel Parco fluviale dell’Elsa.

Sul posto personale dei Vigili del Fuoco specializzato in tecniche fluviali della centarle di Siena,, l’elicottero del reparto volo di Arezzo e il nucleo sommozzatori del Comando di Firenze. Sul posto anchepersonale sanitario del 118.

Secondo le prime informazioni, intorno alle 14 di questo pomeriggio il ragazzo si sarebbe tuffato, vestito. Al momento del tuffo erano numerose le persone presenti che hanno riferito che il ragazzo è emerso per pochi secondi e poi è stato risucchiato. Sulla sponda sono state trovate le sue scarpe e il borsone che usava per la sua attività lavorativa. Il ragazzo abita in un comune del senese.

Sul posto anche il sindaco di Colle Val d’Elsa, Alessandro Donati, che ha espresso il profondo cordoglio della città per l’accaduto ai familiari del ragazzo presenti sul luogo delle ricerche