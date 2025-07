Tempo lettura: < 1 minuto

COLLE DI VAL D’ELSA – Boscona, nel comune di Colle di Val d’Elsa, ha riavuto la sua postazione per la raccolta differenziata che, due anni fa, le era stata tolta. Il Comune di Colle di Val d’Elsa ha acquisito e sistemato uno spazio adibito a piazzola dove oggi, alla presenza dei cittadini, del Sindaco Piero Pii e dell’assessore all’ambiente Monica Sottili, sono stati posizionati i nuovi contenitori.

“Ringraziamo i proprietari del terreno che si sono resi disponibili sin dall’inizio a cedere al Comune una parte della loro proprietà. Un traguardo atteso da tempo, soprattutto dalle numerose persone anziane della zona, che per oltre quattro anni sono state costrette a portare i propri rifiuti fino alla postazione delle Grazie. Un risultato – sottolinea Monica Sottili, assessore all’ambiente del Comune di Colle di Val d’Elsa – reso possibile dopo mesi di lavoro in sinergia con l’assessorato ai lavori pubblici e gli uffici competenti del gestore che ha visto la sistemazione e messa in sicurezza della strada anche per permettere ai nuovi mezzi di svuotamento cassonetti di percorrere il tragitto senza problemi; dopo aver acquisito un piccolo fazzoletto di terreno delle giuste dimensioni, adatte al posizionamento della nuova postazione raccolta con tessera che rispetto ai vecchi cassonetti ha bisogno di uno spazio più grande e i lavori per “costruire” la nuova piazzola”.

In un territorio di campagna come quello di Boscona, il porta a porta si era dimostrato impraticabile: i sacchi lasciati all’esterno sarebbero stati spesso saccheggiati dagli animali selvatici, creando disagi e problemi igienici.

“Oggi restituiamo ai cittadini di Boscona un servizio essenziale, con l’impegno di continuare a migliorare l’accessibilità e la qualità della vita, anche nelle zone più decentrate” conclude l’assessore.