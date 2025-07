Tempo lettura: 2 minuti

SAN QUIRICO D’ORCIA – Nello scenario naturale degli Horti Leonini di San Quirico d’Orcia torna il Val d’Orcia Music Festival seconda edizione. Appuntamento per sabato 12 luglio 2025 con dJ set, street food, drink & vibrazioni sotto le stelle.

Dopo il successo della prima edizione, il Val d’Orcia Music Festival, organizzato dal Gruppo giovani San Quirico d’Orcia (90 volontari) con il patrocinio del Comune di San Quirico d’Orcia, è pronto a far ballare di nuovo il cuore della Toscana. Gli iconici Horti Leonini di San Quirico d’Orcia 8Siena) si trasformeranno in un’arena musicale all’aperto con DJ set esplosivi, live performance, street food e drink fino a notte fonda.

Un evento che unisce la bellezza del paesaggio con la carica della musica elettronica, pop e funk. Sul palco si alterneranno nomi locali e internazionali, con il top guest Marnik, tra i protagonisti assoluti della scena EDM mondiale. Dal tramonto alla notte Marnik, duo italiano da oltre 1 miliardo di stream, presenza fissa ai festival come Tomorrowland e Ultra. Autori di hit globali come Bazaar e Gam Gam, porteranno a San Quirico uno show speciale per celebrare i loro 10 anni di carriera.

Synthonic, band live scatenata: funky, pop, rock e dance. Con Emilia Barbi alla voce e Davide Graziani alla batteria, ogni pezzo è una scarica di energia. Marco Genovese, giovane promessa della scena toscana, protagonista nei club regionali. Tra Dance e Tech House, il suo sound è fresco, potente e tutto da ballare. Giorgio Saletti, versatilità pura: dai suoni commerciali alla psy trance e techno. Ogni suo set è una sorpresa travolgente. Area 51 Deejay con un doppio DJ e un MC con performance live: mixing a 4 mani, vocal e sonorità electro/progressive house in stile Daft Punk. Energia aliena. Booster Will (BW) un concentrato di adrenalina: psy trance e hardtekno che fanno tremare la pista. Dalla Val d’Orcia a Milano, è pronto a esplodere. Bube DJ, sanquirichese e leggenda locale. Vinili old school, funk e disco anni ’80.

Tra un DJ set e l’altro, spazio anche al gusto. Agli Horti Leonini una ricca area food con proposte per tutti i gusti il tutto accompagnato da drink bar, birre artigianali e cocktail all’aperto.

Ingresso adulti 10 euro. Bambini sotto i 10 anni gratuito.