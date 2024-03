FIRENZE – Domenica 24 marzo (ore 16,30) Sahmzy porta la sua comicità sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, con lo spettacolo “A casa mia!”.

“Ho sempre scherzato su fatti di vita quotidiana, interpretando personaggi come Gina, Tiziana, Franco ed Enrico, per far evadere la mente delle persone dalla “pesantezza” della routine di tutti i giorni. La vita è buffa, solo che non lo notiamo abbastanza o non ne ridiamo abbastanza”, parola dell’artista toscano, campione di comicità sui social.

I biglietti (23 e 29 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili online sul sito sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Toscano doc, poco più che ventenne, Andrea Di Raimo – in arte Shamzy ha scalato le classifiche dei più famosi Tik Toker Italiani, con quasi due milioni di follower.

“Mi è sempre piaciuto riuscire a strappare un sorriso a qualcuno – spiega Shamzy – credo sia la cosa più gratificante che esista. Il mio percorso sui social è iniziato per condividere la creatività e trasmettere positività. Creare contenuti sui social mi ha gratificato incredibilmente, ma purtroppo c’è un limite: la distanza. Le persone che amano i miei video sono più o meno lontane, e sicuramente dietro uno schermo.

Le uniche occasioni che ho di “incontrare” il loro affetto è quando mi fermano per strada, per farmi una foto o scambiare due semplici chiacchiere. Adesso non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura teatrale: per avere lì, davanti ai miei occhi, i fan e il mio pubblico, mentre faccio ciò che più mi entusiasma. Non è più un semplice ‘mi piace’ sullo schermo, ma una persona in carne e ossa che viene materialmente ad assistere alla mia esibizione, dedicandoti il suo tempo. E per me, non c’è cosa più bella. Non vedo l’ora di accogliervi… a casa mia!”.