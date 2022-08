MONTALCINO – Si svolgerà dal 12 al 14 agosto il 59esimo Torneo Apertura delle cacce. I Quartieri di Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio si sfideranno a Montalcino (Siena), come da tradizione, nel Torneo di tiro con l’arco per aggiudicarsi l’opera realizzata, per questo 2022, dall’artista Simona Stanciu.

“Le nostre Feste non sono solo un momento per stare insieme e per ritrovarsi ma rappresentano l’essenza più profonda di quello che siamo: sono la manifestazione della nostra identità di Popolo: un Popolo operoso, coraggioso e responsabile che, dopo aver trascorso come tutto il Paese anni difficili, continua a rispecchiarsi nei valori identitari della sua Città” spiega Alessandro Nafi, Consigliere con delega alle Feste identitarie.

“Dipingere è il mio modo di esprimermi, di imparare, di cercare le risposte alle mie domande, di conoscere il mondo e me stessa, di sentire, di essere libera. L’arte per me è un modo più intimo e profondo di vivere la vita” aggiunge la pittrice di origini rumene Simona Stanciu e che dal 2007 vive e lavora a Montalcino.

Il programma – Venerdì 12 agosto ore 18.30 Loggiato del Palazzo Comunale storico presentazione dell’Opera di Simona Stanciu che andrà in premio al Quartiere vincitore del Torneo di tiro con l’arco. Sabato 13 agosto ore 11 Piazza del Popolo ballo del Trescone, ore 12 Piazza del Popolo sorteggio degli arcieri, ore 17.45 corteo storico da piazza Cavour al Campo di tiro, ore 18.30 Campo di tiro “Provaccia” di tiro con l’arco. Domenica 14 agosto ore 9.30 Il Banditore annuncia la festa per le vie della Città, ore 17.15 Corteo storico da piazza Cavour al Campo di tiro, ore 17.45 Sagrato della chiesa di Sant’Egidio: Benedizione degli arcieri, Ore 18.30 Campo di tiro gara di tiro con l’arco.

Info Comune di Montalcino Tel + 39 0577 80441 www.comunedimontalcino.it.

Ingressi gara di tiro con l’arco: Domenica 14 agosto ore 18.30 a pagamento (gratuito per bambini fino a 6 anni) solo su prevendita www.ticketone.it