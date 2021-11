PIENZA – Taglio del nastro per la casina dell’acqua. Un momento di festa e condivisione con i bambini delle scuole del territorio per il taglio del nastro dell’impianto, alla presenza del sindaco Manolo Garosi, dell’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Lizzi e del presidente di AdF Roberto Renai. La casa dell’acqua di Pienza è situata in via degli Archi ed eroga acqua naturale e gassata.



Tutte le casine installate sono geolocalizzate e possono essere individuate facilmente, come punti sulla mappa, utilizzando l’app WAIDY WOW disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi Android e iOS.

Continua così il progetto di AdF “La tua acqua, il nostro impegno”, inserito nell’ambito delle numerose azioni messe in campo da AdF per raggiungere uno dei propri obiettivi primari: promuovere il consumo dell’acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, nel caso specifico con gli obiettivi n. 6 e n. 11. Il progetto inoltre evidenzia ulteriormente l’attenzione di AdF alle esigenze del territorio servito e la presenza dell’azienda al fianco della comunità.

Sindaco Garosi: «La strada da percorrere non è solo quella del riciclo, ma anche quella della riduzione di imballaggi»

«Dopo circa due anni Pienza torna ad avere una casina che permetterà di rifornirsi di acqua a un prezzo basso e risparmiando bottiglie – afferma il sindaco Garosi – La cronaca di tutti i giorni ci insegna che la strada da percorrere non è solo quella del riciclo, ma anche quella della riduzione di imballaggi, e questo è ciò che cerchiamo di fare qui, dando modo a ciascuna persona di fare la propria parte, di mettere il proprio granello di sabbia giorno dopo giorno, per giunta con un grosso risparmio. Un altro aspetto da non sottovalutare è che questo tipo di infrastrutture consente di coniugare le più nobili intenzioni con la comodità dell’utilizzo, pertanto ci auguriamo che il riscontro da parte della popolazione sia almeno uguale a quello della precedente esperienza. Desidero ringraziare Acquedotto del Fiora, l’Ufficio Tecnico e chiunque sceglierà di prendere l’acqua a questa casina, perché con questo gesto farà del bene all’ambiente, cioè alla collettività intera».

Presidente Renai: «La nostra acqua fa bene alla salute e all’ambiente»

«Consegnare l’acqua nelle case dei nostri cittadini, buona e sicura e uno dei doveri e onori di AdF, ma anche senza plastica – commenta il presidente di AdF Renai – la nostra acqua fa bene alla salute e all’ambiente e vogliamo cogliere ogni occasione per promuoverne il consumo, con progetti che sono molto vicini anche ai cittadini più giovani, bambini e ragazzi. L’inaugurazione delle casine inoltre offre l’occasione per dimostrare il nostro impegno nel territorio, per rispondere alle esigenze dei nostri soci e della comunità».

Ai bambini e ai ragazzi borracce in dono

E proprio per incoraggiare il consumo dell’acqua servita da AdF, ai bambini e ai ragazzi delle scuole del territorio sono state distribuite le borracce riutilizzabili, oltre alle mappe del progetto “Le vie dell’acqua”, che prevede la fruizione dei sentieri del Monte Amiata e la visita delle sorgenti più importanti. L’occasione è stata importante anche per condividere e valorizzare insieme all’amministrazione comunale gli investimenti di AdF nel servizio idrico integrato nel comune di Pienza nel triennio 2019/2020/2021, pari a oltre 240.000 euro.