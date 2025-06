Tempo lettura: < 1 minuto

SAN QUIRICO D’ORCIA – Il 10 giugno del 1924 Giacomo Matteotti, deputato socialista della Camera dei deputati del Regno d’Italia fu rapito ed ucciso da una “squadraccia fascista”.

Mussolini si assunse la “responsabilità politica, morale, storica di quanto avvenuto”. La figura e le idee socialiste (progressiste e riformiste) di Giacomo Matteotti non si possono cancellare nonostante il trascorrere del tempo.

Martedì 10 giugno, alle ore 21, al Monumento alla Resistenza in via G. Matteotti si terrà una cerimonia per onorare la Memoria e il sacrificio di Giacomo Matteotti, con la deposizione di un mazzo di Garofani rossi, a cura dei Socialisti di San Quirico d’Orcia e del Circolo culturale “Anna Kuliscioff”