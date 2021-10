SIENA – Costituzione di un apposito fondo di garanzia, a condizioni particolarmente sostenibili, aperto anche alle donne vittime di violenza e a giovani studenti, con famiglie in difficoltà, per seguire le lezioni a distanza.

Comune di Siena e Provincia di Siena hanno siglato una convenzione con Microcredito di Solidarietà Spa per interventi attivi, non ispirati ad un approccio assistenziale, ma erogati nell’ambito di un progetto etico di uso responsabile del denaro. La convenzione, triennale, prevede finanziamenti erogabili a tutti i residenti o i domiciliati nei Comuni della provincia di Siena, con età compresa fra i 18 e i 75 anni, i quali (interessati o familiari) potranno richiedere prestiti attraverso un semplice colloquio e la sottoscrizione del cosiddetto “patto etico-fiduciario”. Quest’azione favorirà così l’accesso al credito agevolato del Microcredito di Solidarietà. Il Comune destinerà inizialmente un plafond di 5 mila euro per giovani studenti mentre la Provincia di Siena ne stanzierà uno da 10 mila euro destinato alle donne vittime di violenza. I fondi potranno essere implementati in base alle richieste di domande.