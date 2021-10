BAGNO A RIPOLI – La vita e la morte passano di mano in mano a tutti i personaggi, li attraversano, in momenti diversi, in modi diversi, con richiami diversi. A tracciare il filo rosso delle storie dei personaggi e delle loro vite appese l’una con l’altra è Silvia Frasson , autrice e attrice di “La vita salva” lo spettacolo che regala speranze, emozioni e la voglia di donare e donarsi per gli altri.

A metterlo in scena un’attrice che unisce il suo impegno artistico a quello sociale, collaborando con associazioni come l’Aido Toscana e l’Avis Regionale Toscana che promuovono “La vita salva” come eccezionale strumento di sensibilizzazione alla donazione. Dopo diverse repliche estive realizzate anche grazie alla colloborazione di Aido Toscana e Avis Regionale Toscana, “La vita salva” arriva anche al Teatro comunale di Antella di Bagno a Ripoli con due date, venerdì 22 ottobre e sabato 23 ottobre, una produzione Archetipo in collaborazione con Tedavi98 e il Festival Montagne Racconta (per prenotare: prenotazioni@archetipoac.it – https://www.archetipoac.it).

Lo spettacolo