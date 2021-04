CASTELNUOVO BERARDENGA – Nuovo appuntamento on line con il cartellone “Torniamo a teatro…sul web!”, promosso da Comune di Castelnuovo Berardenga, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Associazione teatrale Lo Stanzone delle Apparizioni.

In scena “Amaramore”

Martedì 6 aprile, alle ore 21.15, sul palcoscenico virtuale del Teatro comunale “Vittorio Alfieri” andrà in scena “Amaramore”, spettacolo scritto, diretto e interpretato dall’attrice e regista teatrale Carlina Torta con musiche composte ed eseguite al pianoforte dal maestro Aldo Gentileschi. L’appuntamento sarà trasmesso su Alfieri Tv, il canale YouTube del teatro comunale “Vittorio Alfieri”, e sulla pagina Facebook Teatro Vittorio Alfieri e fa parte del progetto “Home Made – Il teatro fatto in casa”, prodotto da Spazio teatrale all’Incontro e realizzato con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Regione Toscana nell’ambito del progetto “Così remoti, così vicini – Nuove idee per un teatro a distanza”.